Лыжник Нисканен недоволен превосходством норвежцев на «Ски Туре»

Финский лыжник Йиво Нисканен выразил своё недовольство превосходством норвежской сборной на прошедшей лыжной многодневке «Ски Тур».

«В этом туре превосходство норвежцев было ещё более заметным после изумительного старта в Эстерсунде. К тому же большинство гонок проводились на сухом снегу, чем воспользовались норвежские специалисты. Таким образом, ситуация в целом выглядела ещё более мрачной, чем она есть. Хуже всего то, что остальным спортсменам остаётся только посмотреть в зеркало и сфокусироваться на себе», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.

Норвежские лыжники выиграли на «Ски Туре» пять из шести гонок. Также в общем зачёте победу одержал норвежец Пол Голберг, несмотря на то что россиянин Александр Большунов лидировал вплоть до провальной заключительной гонки.

Ранее сообщалось, что Россия претендует на проведение «Ски Тура» в 2024 году.