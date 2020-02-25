Лыжник Нисканен недоволен превосходством норвежцев на «Ски Туре»
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«В этом туре превосходство норвежцев было ещё более заметным после изумительного старта в Эстерсунде. К тому же большинство гонок проводились на сухом снегу, чем воспользовались норвежские специалисты. Таким образом, ситуация в целом выглядела ещё более мрачной, чем она есть. Хуже всего то, что остальным спортсменам остаётся только посмотреть в зеркало и сфокусироваться на себе», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.
Норвежские лыжники выиграли на «Ски Туре» пять из шести гонок. Также в общем зачёте победу одержал норвежец Пол Голберг, несмотря на то что россиянин Александр Большунов лидировал вплоть до провальной заключительной гонки.
Ранее сообщалось, что Россия претендует на проведение «Ски Тура» в 2024 году.