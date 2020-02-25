Маклеллан рассказал, как Овечкин отреагировал на переход Ковальчука
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«Ови был рад. Очевидно, они хорошие друзья, отлично знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Ови был правильный подход к этому. Он говорил: «Если это имеет смысл, я хотел бы, чтобы так случилось, а если не имеет, то этого не должно быть». У него было зрелое отношение к этому», — приводит слова Маклеллана пресс-служба клуба.
В текущем сезоне до обмена в «Вашингтон» Ковальчук провёл в регулярном чемпионате 39 матчей, набрав 22 (9 + 13) очка.
Ранее генменеджер «Монреаля» рассказал, что Ковальчук хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году.