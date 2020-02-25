Маклеллан рассказал, как Овечкин отреагировал на переход Ковальчука

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, как капитан команды Александр Овечкин отреагировал на переход из «Монреаль Канадиенс» своего соотечественника Ильи Ковальчука.

«Ови был рад. Очевидно, они хорошие друзья, отлично знают друг друга. Я думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Ови был правильный подход к этому. Он говорил: «Если это имеет смысл, я хотел бы, чтобы так случилось, а если не имеет, то этого не должно быть». У него было зрелое отношение к этому», — приводит слова Маклеллана пресс-служба клуба.

В текущем сезоне до обмена в «Вашингтон» Ковальчук провёл в регулярном чемпионате 39 матчей, набрав 22 (9 + 13) очка.

Ранее генменеджер «Монреаля» рассказал, что Ковальчук хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году.