Генменеджер «Монреаля»: Ковальчук хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году
- Reuters
«Ковальчук хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году, поэтому решил перебраться в «Вашингтон». Мы работали над этим вместе и заключили сделку, которая подошла нам и игроку», — приводит слова Бержевена пресс-служба клуба.
Он отметил, что в его планы не входило обменивать Ковальчука туда, куда он не хочет.
«Я пытался сделать так, чтобы решение удовлетворило обе стороны», — добавил генменеджер клуба.
В текущем сезоне, до обмена в «Вашингтон», Ковальчук провёл в регулярном чемпионате 39 матчей, набрав 22 (9 + 13) очка.
Ранее Ковальчук заявил, что сам выбрал вариант с «Вашингтоном».