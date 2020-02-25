Генменеджер «Монреаля»: Ковальчук хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен прокомментировал обмен российского форварда Ильи Ковальчука в «Вашингтон Кэпиталз».

«Ковальчук хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году, поэтому решил перебраться в «Вашингтон». Мы работали над этим вместе и заключили сделку, которая подошла нам и игроку», — приводит слова Бержевена пресс-служба клуба.

Он отметил, что в его планы не входило обменивать Ковальчука туда, куда он не хочет.

«Я пытался сделать так, чтобы решение удовлетворило обе стороны», — добавил генменеджер клуба.

В текущем сезоне, до обмена в «Вашингтон», Ковальчук провёл в регулярном чемпионате 39 матчей, набрав 22 (9 + 13) очка.

Ранее Ковальчук заявил, что сам выбрал вариант с «Вашингтоном».