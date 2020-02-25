Драчёв: есть претензии к тому, почему на ЧМ не побежала Резцова

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о непопадании Кристины Резцовой в состав сборной России на гонки чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Драчёв: есть претензии к тому, почему на ЧМ не побежала Резцова
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«У нас большие претензии к тому, почему на чемпионате мира не побежала Кристина Резцова. На каждую гонку мы её рассматривали. Я спрашивал, почему её не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы её здесь держите, если она не готова? Это вопросы к Норицыну», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

Резцова, попавшая в состав сборной в качестве запасной, так и не приняла участия ни в одной гонке мирового первенства.

Ранее Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону.

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