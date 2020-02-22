Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын согласился, что Кристине Резцовой стоило выступить хотя бы в одной гонке на чемпионате мира в Антерсельве.
Норицын допустил, что Резцовой стоило дать шанс на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Возможно, нам действительно стоило попробовать Кристину в одной из гонок. Но опять же кого мы могли снять по итогам пасьюта? У Ларисы Куклиной там было всего два промаха, все четыре спортсменки пробежали так, что при условии точной стрельбы могли быть очень близко к пьедесталу, — любая могла оказаться с медалью», — признался Норицын RT.

Специалист отметил, что понимает обиду спортсменки за то, что она ни разу не вышла на старт.

«Мы изначально со всеми, и с Кристиной в том числе, обговаривали, кто из девочек какие гонки пробежит, и как мы будем готовиться. Конечно, ей обидно, это я могу понять», — добавил тренер.

Ранее Норицын заявил, что ничто не предвещало большой беды со стрельбой у девушек на ЧМ.

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