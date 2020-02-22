Норицын: ничто не предвещало большой беды со стрельбой на ЧМ по биатлону

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал неудачную стрельбу своих подопечных на чемпионате мира в Антерсельве.
Норицын: ничто не предвещало большой беды со стрельбой на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«В принципе чемпионат мира мы провалили стрельбой. Функциональная готовность у девочек есть, а вот в стрелковом плане они не справились. На тренировках работа шла у нас и продолжает идти достаточно хорошо. Нет больших сбоев, то есть реально ничто не предвещало столь большой беды, как та, что случилась в Антерсельве», — сказал Норицын RT.

Специалист отметил, что команда специально моделировала гонки чемпионата мира на сборе в Австрии, однако это не привело к желаемому результату.

«Мы постоянно моделировали гонки в Риднау, где находились на заключительном сборе, высота там сопоставима с той, на которой проводятся соревнования — разница всего 200—300 метров, да и подход к стрельбищу почти одинаков. В Италии, безусловно, сложно работать, сложно подходить к стрельбе, но это уже из категории отговорок: как бы то ни было, все находятся в одинаковых условиях. Другие же команды закрывают мишени?» — добавил Норицын.

Ранее сообщалось, что женская сборная России заняла восьмое место в эстафете на ЧМ по биатлону.

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