Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на ЧМ, Россия — восьмая

Женская сборная Норвегии завоевала золото в эстафете 4 × 6 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

© Hendrik Schmidt/dpa

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Норвежки финишировали за 1 час 5 минут 49,5 секунды. Второе место заняли представительницы Германии с отставанием 10,7 секунды. Тройку лучших замкнули украинки (+ 18,4). Сборная России в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной стала восьмой (+ 1:02,6). Ранее СБР подтвердил, что Александр Логинов выступит в эстафете на ЧМ в Антерсельве.