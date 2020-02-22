Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на ЧМ, Россия — восьмая
- © Hendrik Schmidt/dpa
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Норвежки финишировали за 1 час 5 минут 49,5 секунды.
Второе место заняли представительницы Германии с отставанием 10,7 секунды. Тройку лучших замкнули украинки (+ 18,4).
Сборная России в составе Екатерины Юрловой-Перхт, Ирины Старых, Светланы Мироновой и Ларисы Куклиной стала восьмой (+ 1:02,6).
Ранее СБР подтвердил, что Александр Логинов выступит в эстафете на ЧМ в Антерсельве.