СБР подтвердил, что Логинов выступит в эстафете на ЧМ в Антерсельве

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Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в мужской эстафете на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
СБР подтвердил, что Логинов выступит в эстафете на ЧМ в Антерсельве
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
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Об этом сообщается в Twitter Союза биатлонистов России (СБР).

Мужская эстафета пройдёт 22 февраля в 16:45 мск. Помимо Логинова, в ней выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

До этого появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил мнение, что Логинов побежит эстафету, несмотря на обыски.

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