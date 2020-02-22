СБР подтвердил, что Логинов выступит в эстафете на ЧМ в Антерсельве
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Об этом сообщается в Twitter Союза биатлонистов России (СБР).
Мужская эстафета пройдёт 22 февраля в 16:45 мск. Помимо Логинова, в ней выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
До этого появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев выразил мнение, что Логинов побежит эстафету, несмотря на обыски.