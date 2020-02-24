В Лос-Анджелесе проходит церемония прощания с легендой НБА Брайантом

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На арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе проходит церемония прощания с экс-игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его дочерью Джианной, погибшими в результате крушения вертолёта.

Церемонию открыла известная американская певица Бейонсе, спевшая одну из любимых песен погибшего баскетболиста. Вдова Коби Брайанта Ванесса произнесла речь о погибших муже и дочери.

На церемонии присутствуют многие бывшие и нынешние игроки НБА, включая Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Мэджика Джонсона и Джеймса Хардена, а также большое число голливудских знаменитостей.

Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с Брайантом собрали более 35 тыс. роз. 

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