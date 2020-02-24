В Лос-Анджелесе проходит церемония прощания с легендой НБА Брайантом
Церемонию открыла известная американская певица Бейонсе, спевшая одну из любимых песен погибшего баскетболиста. Вдова Коби Брайанта Ванесса произнесла речь о погибших муже и дочери.
“He was my everything.”— NBA TV (@NBATV) February 24, 2020
Vanessa Bryant remembers Kobe at the Celebration of Life. pic.twitter.com/vHb9xP0qmm
На церемонии присутствуют многие бывшие и нынешние игроки НБА, включая Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Мэджика Джонсона и Джеймса Хардена, а также большое число голливудских знаменитостей.
Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с Брайантом собрали более 35 тыс. роз.