На церемонии прощания с Брайантом собрали более 35 тысяч роз

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В преддверии церемонии прощания с бывшим баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом на домашней арене команды «Стейплс-Центр» было собрано свыше 35 тыс. роз.
На церемонии прощания с Брайантом собрали более 35 тысяч роз
  • Reuters

«Президент «Стейплс-Центра» Ли Зейдман сказал, что внутри арены уже собрано более 35 тыс. роз. Говорит, что программа пока ещё готовится, но обещает невероятно красивый праздник жизни», — написал в Twitter журналист Дэн Коен.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в январе 2020 года. Вместе со спортсменом погибли его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. Брайант провёл в НБА 20 сезонов, все — за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Месси признался, что был шокирован смертью баскетболиста Брайанта.

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