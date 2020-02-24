На церемонии прощания с Брайантом собрали более 35 тысяч роз

В преддверии церемонии прощания с бывшим баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом на домашней арене команды «Стейплс-Центр» было собрано свыше 35 тыс. роз.

«Президент «Стейплс-Центра» Ли Зейдман сказал, что внутри арены уже собрано более 35 тыс. роз. Говорит, что программа пока ещё готовится, но обещает невероятно красивый праздник жизни», — написал в Twitter журналист Дэн Коен.

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в январе 2020 года. Вместе со спортсменом погибли его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. Брайант провёл в НБА 20 сезонов, все — за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Месси признался, что был шокирован смертью баскетболиста Брайанта.