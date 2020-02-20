Месси признался, что был шокирован смертью баскетболиста Брайанта

Футболист «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что долго не мог поверить в гибель легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.

«Смерть Коби Брайанта застала меня врасплох. Мы с детьми смотрели новости, я не знал об этом, пока не услышал. Это был шок. Я думал, что это ошибка, что это не может быть правдой. Но я понял, что это правда, и это было ужасно», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

41-летний Брайант вместе с 13-летней дочерью и ещё семью пассажирами разбился в результате крушения вертолёта. Баскетболист был фанатом футбола и поддерживал «Барселону». Месси и Брайант снялись в нескольких рекламных кампаниях.

Ранее Месси заявил, что сейчас чувствует себя лучше, чем в предыдущие годы.