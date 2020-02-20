Месси: сейчас я чувствую себя лучше, чем в предыдущие годы

Форвард «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос, сумеет ли он отыграть на профессиональном уровне до 40 лет.

«Реальность такова, что с возрастом ты становишься всё старше и не знаешь. Я чувствую себя очень хорошо. Лучше, чем в предыдущие годы. Я не преследую подобные цели, но на физическом уровне и в ногах я чувствую себя очень хорошо», — заявил 32-летний аргентинец в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Месси провёл 19 матчей в Примере, в которых забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Месси заявил, что голы Роналду воспринимаются как нечто обыденное.