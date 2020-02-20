Месси: голы Роналду воспринимаются как нечто обыденное

Форвард «Барселоны» Лионель Месси считает, что мадридский «Реал» много потерял с уходом португальского форварда Криштиану Роналду.

«С уходом Роналду «Реал» лишился огромного количества голов. Было очевидно, что это случится. При этом Криштиану даёт команде и много других вещей. Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное. У «Реала» отличные футболисты, но он забивает по 50 голов за сезон», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Роналду покинул «Реал» летом 2018 года, перейдя в «Ювентус». Сумма трансфера составила €117 млн.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется возможностью подписания Месси.