СМИ: «Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется возможностью подписания Месси

Короткая ссылка
Клуб американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» намерен пригласить в свой состав звезду «Барселоны» Лионеля Месси.
СМИ: «Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется возможностью подписания Месси
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, представители «Гэлакси» уже контактировали с отцом футболиста, чтобы узнать о его текущем положении в клубе. У американского клуба появилось место в платёжной ведомости после ухода Златана Ибрагимовича, и руководство «Лос-Анджелес Гэлакси» хотело бы пригласить новую звезду.

В настоящее время у Месси конфликт со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем, а также с президентом Хосепом Бартомеу.

Ранее сообщалось, что Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить