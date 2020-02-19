СМИ: «Лос-Анджелес Гэлакси» интересуется возможностью подписания Месси

Клуб американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» намерен пригласить в свой состав звезду «Барселоны» Лионеля Месси.

Об этом сообщает Goal.com. По информации источника, представители «Гэлакси» уже контактировали с отцом футболиста, чтобы узнать о его текущем положении в клубе. У американского клуба появилось место в платёжной ведомости после ухода Златана Ибрагимовича, и руководство «Лос-Анджелес Гэлакси» хотело бы пригласить новую звезду.

В настоящее время у Месси конфликт со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем, а также с президентом Хосепом Бартомеу.

Ранее сообщалось, что Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года».