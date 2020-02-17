Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года»

Короткая ссылка
Футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон разделили между собой премию Laureus в номинации «Спортсмен года».
Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года»
  • AFP
  • © LLUIS GENE

Об этом сообщает пресс-служба премии в Twitter.

Помимо Месси и Хэмилтона, на награду претендовали кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, испанский мотогонщик Марк Маркес, испанский теннисист Рафаэль Надаль и американский гольфист Тайгер Вудс.

Лучшей спортсменкой года была признана американская гимнастка Симона Байлз. Она опередила легкоатлеток Эллисон Феликс и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, футболистку Меган Рапино, горнолыжницу Микаэлу Шиффрин и теннисистку Наоми Осаку.

Ранее легендарный бразильский футболист Кака выразил мнение, что Месси может уйти из «Барселоны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить