Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года»

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и британский пилот команды «Формулы-1» Mercedes Льюис Хэмилтон разделили между собой премию Laureus в номинации «Спортсмен года».

Об этом сообщает пресс-служба премии в Twitter.

Помимо Месси и Хэмилтона, на награду претендовали кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, испанский мотогонщик Марк Маркес, испанский теннисист Рафаэль Надаль и американский гольфист Тайгер Вудс.

Лучшей спортсменкой года была признана американская гимнастка Симона Байлз. Она опередила легкоатлеток Эллисон Феликс и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, футболистку Меган Рапино, горнолыжницу Микаэлу Шиффрин и теннисистку Наоми Осаку.

Ранее легендарный бразильский футболист Кака выразил мнение, что Месси может уйти из «Барселоны».