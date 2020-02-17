Месси и Хэмилтон выиграли премию Laureus в номинации «Спортсмен года»
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Об этом сообщает пресс-служба премии в Twitter.
Помимо Месси и Хэмилтона, на награду претендовали кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге, испанский мотогонщик Марк Маркес, испанский теннисист Рафаэль Надаль и американский гольфист Тайгер Вудс.
Лучшей спортсменкой года была признана американская гимнастка Симона Байлз. Она опередила легкоатлеток Эллисон Феликс и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, футболистку Меган Рапино, горнолыжницу Микаэлу Шиффрин и теннисистку Наоми Осаку.
Ранее легендарный бразильский футболист Кака выразил мнение, что Месси может уйти из «Барселоны».