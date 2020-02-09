Кака считает, что Месси может уйти из «Барселоны»

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Чемпион мира в составе сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» 2007 года Кака допустил, что аргентинский форвард Лионель Месси в ближайшем будущем может уйти из каталонской «Барселоны».
Кака считает, что Месси может уйти из «Барселоны»
  • © Daisuke Nakashima
  • globallookpress.com

«Допускаю, что Месси может покинуть «Барселону». Заиграть в АПЛ или в топ-клубе в одной из трёх лучших лиг в мире — это не станет для него проблемой», — приводит слова бразильца Sky Sports.

Он отметил, что сложно представить Месси играющим в другой команде.

«Но он может сказать себе: «Пришло время что-то изменить, хочу получить новый опыт. Я буду лучшим футболистом мира в другой команде», — добавил легендарный бразилец.

Контракт Месси с «Барселоной» заканчивается в 2021 году.  Аргентинский форвард, являющийся воспитанником «Барселоны», стал первым футболистом в истории, выигравшим престижную футбольную награду «Золотой мяч» шесть раз. В общей сложности в его активе 34 клубных трофея, завоёванных с «Барселоной», а также множество различных индивидуальных наград.

Ранее сообщалось, что Месси не собирается уходить из «Барселоны».

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