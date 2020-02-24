Вдова Брайанта подала иск против владельцев упавшего вертолёта и погибшего пилота

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Ванесса Брайант, вдова легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, подала иск против компании Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолёт, в результате падения которого погибли её муж и 13-летняя дочь Джианна.

Об этом сообщает TMZ. Причиной иска стало разрешение на вылет при плохих погодных условиях. Согласно заявлению, часть вины возложена и на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе. По заявлению Ванессы Брайант, Зобаян допустил халатность при управлении воздушным судном. Сумма ущерба в иске не указана.

Брайант и его дочь Джианна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в небе над Калабасасом.

Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с Брайантом собрали более 35 тысяч роз.

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