Вдова Брайанта подала иск против владельцев упавшего вертолёта и погибшего пилота
Об этом сообщает TMZ. Причиной иска стало разрешение на вылет при плохих погодных условиях. Согласно заявлению, часть вины возложена и на пилота Ару Зобаяна, который также погиб в этой катастрофе. По заявлению Ванессы Брайант, Зобаян допустил халатность при управлении воздушным судном. Сумма ущерба в иске не указана.
Брайант и его дочь Джианна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в небе над Калабасасом.
Ранее сообщалось, что на церемонию прощания с Брайантом собрали более 35 тысяч роз.