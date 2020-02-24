СМИ: Ковалёв был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде

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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
СМИ: Ковалёв был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде
  • РИА Новости

Об этом сообщает TMZ Sports. По информации источника, патруль Лос-Анджелеса остановил боксёра в 02:00 по местному времени. К утру россиянина выпустили под подписку о невыезде. 

В ноябре 2019 года Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, потеряв титул чемпиона мира по версии WBO. Это поражение стало четвёртым в карьере уроженца Челябинска.

Ранее сообщалось, что Ковалёв намерен сменить весовую категорию.

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