СМИ: Ковалёв был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв был арестован в Лос-Анджелесе за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает TMZ Sports. По информации источника, патруль Лос-Анджелеса остановил боксёра в 02:00 по местному времени. К утру россиянина выпустили под подписку о невыезде.

В ноябре 2019 года Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, потеряв титул чемпиона мира по версии WBO. Это поражение стало четвёртым в карьере уроженца Челябинска.

Ранее сообщалось, что Ковалёв намерен сменить весовую категорию.