СМИ: Ковалёв был арестован за управление автомобилем в нетрезвом виде
- РИА Новости
Об этом сообщает TMZ Sports. По информации источника, патруль Лос-Анджелеса остановил боксёра в 02:00 по местному времени. К утру россиянина выпустили под подписку о невыезде.
В ноябре 2019 года Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, потеряв титул чемпиона мира по версии WBO. Это поражение стало четвёртым в карьере уроженца Челябинска.
Ранее сообщалось, что Ковалёв намерен сменить весовую категорию.