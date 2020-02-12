Ковалёв намерен сменить весовую категорию

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв намерен подняться на одну весовую категорию выше и попробовать свои силы в крузервейте.
Ковалёв намерен сменить весовую категорию
  • Reuters

«Он поднимется в первый тяжёлый вес. Приблизительно через месяц приступим к тренировкам. Сергей может весить порядка 82 кг и победить этих парней. Он будет лёгким, а это хорошо. Думаю, в этой весовой категории ему будет лучше», — цитирует тренера россиянина Бадди Макгирта boxingjunkie.usatoday.com.

В последнем бою 36-летний Ковалёв проиграл нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, потеряв титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что боксёр Ковалёв может вернуться на ринг 25 апреля в США.

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