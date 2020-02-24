Кроуфорд: не знаю, что нужно поменять Уайлдеру

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Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился мнением о бое в тяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.
Кроуфорд: не знаю, что нужно поменять Уайлдеру
  • Reuters

«Команда Уайлдера должна была выбрасывать полотенце ещё раньше. Со второго раунда Уайлдер не выглядел хорошо. Он не стоял на ногах, а в его ударах не было силы. Фьюри начал вести свой поединок с первого раунда. Он много финтил, стоял прямо перед соперником. Деонтей к подобному не привык», — цитирует Кроуфорда BoxingNews24

Также чемпион WBO в полусреднем весе признался, что не знает, что нужно изменить американскому тяжеловесу, чтобы победить Фьюри в третьем бою.

«Не знаю, что нужно поменять Уайлдеру, ему придётся трудно. Фьюри показал, что не боится его нокаутирующей мощи. Когда британец был в нокдауне в первом бою, он поднялся и почти выиграл тот раунд. Я говорил, что Фьюри — сильнейший тяжеловес в мире», — добавил боксёр.

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде боя, отобрав у американца пояс чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC.

Ранее Валуев заявил, что Фьюри навязал свою тактику Уайлдеру.

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