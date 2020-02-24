Валуев: Фьюри навязал свою тактику Уайлдеру

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу британца Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером в поединке за титул по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

«Фьюри навязал свою тактику Уайлдеру. Американец в своей манере думал отсидеться и дождаться своего сильного удара, а в итоге наполучал достаточно мощных ударов. При этом его правую руку, а также его возможность работать в контратаке Фьюри абсолютно точно предвидел. За счёт этого он после каждой своей атаки просто сокращал дистанцию. Это было неожиданностью для Уайлдера. В итоге он устал, потерял остроту ударов и проиграл», — заявил Валуев РЕН ТВ.

Тайсон Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде боя и стал новым чемпионом мира по версии WBC.

Ранее отец Фьюри выразил желание, чтобы сын завершил карьеру после победы над Уайлдером.