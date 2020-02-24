Валуев: Фьюри навязал свою тактику Уайлдеру
- Reuters
«Фьюри навязал свою тактику Уайлдеру. Американец в своей манере думал отсидеться и дождаться своего сильного удара, а в итоге наполучал достаточно мощных ударов. При этом его правую руку, а также его возможность работать в контратаке Фьюри абсолютно точно предвидел. За счёт этого он после каждой своей атаки просто сокращал дистанцию. Это было неожиданностью для Уайлдера. В итоге он устал, потерял остроту ударов и проиграл», — заявил Валуев РЕН ТВ.
Тайсон Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде боя и стал новым чемпионом мира по версии WBC.
Ранее отец Фьюри выразил желание, чтобы сын завершил карьеру после победы над Уайлдером.