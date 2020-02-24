СМИ: Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира британец Мохаммед Фара признался, что принимал запрещённое вещество, но не сообщил об этом антидопинговым организациям.
СМИ: Четырёхкратный олимпийский чемпион Фара признался в применении допинга
  • Reuters

Об этом сообщает The Guardian. Как сообщает источник, накануне лондонского марафона 2014 года главный медицинский директор по лёгкой атлетике Великобритании Роб Чакраверти четырежды вводил запрещённое вещество L-карнитин в организм Фары. Об этом знал тренер бегуна Альберт Салазар, от услуг которого он отказался в октябре 2017 года.

Через шесть дней после уколов Фара не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля. Легкоатлет неоднократно отрицал факт применения препарата в беседе с допинг-комиссарами.

Ранее эксперты оценили отказ UKAD выдать допинг-пробы бегуна Мо Фары.

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