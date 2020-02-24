Каменский: у Ковальчука в «Вашингтоне» есть шанс выиграть Кубок Стэнли

Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал обмен форварда Ильи Ковальчука из «Монреаль Канадиэнс» в «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» — хорошая команда. У Ильи есть шанс поиграть в плей-офф и выиграть Кубок Стэнли. Думаю, возможность попасть в Тройной золотой клуб была для него основной мотивацией. Он хочет побеждать. Руководство клуба наверняка знало, на какую роль приглашать Ковальчука. Он был выбран не просто так, это не лотерея. Илья может забить и решить исход матча. Его опыт и его мастерство помогут ему быстро адаптироваться в команде. Наши ребята помогут», — цитирует Каменского ТАСС.

Ранее агент заявил, что с переходом в «Вашингтон» Ковальчук стал ближе к своей цели.