Биатлонист Фуркад не исключает, что ЧМ-2020 станет последним для него
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«Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за «Большой хрустальный глобус», — приводит слова Фуркада Biathlon.com.ua.
При этом он отметил, что доволен прошедшим мировым первенством в Антерсельве как в плане результатов, так и в плане атмосферы.
На прошедшем ЧМ Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке и командной эстафете, также завоевал бронзу в спринте.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на ЧМ по биатлону.