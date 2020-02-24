Биатлонист Фуркад не исключает, что ЧМ-2020 станет последним для него

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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что чемпионат мира 2020 года в итальянской Антерсельве может стать для него последним.
Биатлонист Фуркад не исключает, что ЧМ-2020 станет последним для него
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за «Большой хрустальный глобус», — приводит слова Фуркада Biathlon.com.ua.

При этом он отметил, что доволен прошедшим мировым первенством в Антерсельве как в плане результатов, так и в плане атмосферы. 

На прошедшем ЧМ Фуркад выиграл золото в индивидуальной гонке и командной эстафете, также завоевал бронзу в спринте.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на ЧМ по биатлону.

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