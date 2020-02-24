Губерниев оценил выступление сборной России на ЧМ по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по биатлону на прошедшем чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Победа и бронза от Логинова — результат того, как Саша прекрасно поработал на заключительном сборе перед чемпионатом мира. Не секрет, что большую часть подготовки он проводит один. Он оказался единственной боеспособной единицей в российской сборной на чемпионате мира», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что Логинов продемонстрировал серьёзную работу, но того же нельзя сказать об остальных членах сборной, и в итоге, никто, кроме Александра, не был готов бороться за высокие места. Губерниев также обратил внимание на отсутствие медалей у женской команды.

«У нас хорошие тренеры по стрельбе, но тот же Гурьев говорит, что россиянки недостаточно тренируют стойку. Мы видели, что промахи не позволили россиянкам дружно претендовать на медали», — добавил Губерниев

Россияне завоевали две медали на ЧМ: золото и бронзу. Обе награды выиграл Логинов. Первое место в общем зачёте заняли норвежцы, на счету которых шесть побед, три серебряные и две бронзовые медали.

Ранее Губерниев оценил ситуацию с обысками вокруг Логинова на мировом первенстве.