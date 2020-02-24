41 очко Тейтума не спасло «Бостон» от проигрыша «Лейкерс» в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в «Стэйплс-центре», завершилась со счётом 114:112 в пользу хозяев площадки.

В составе «Лейкерс» дабл-дабл из 32 очков и 13 подборов в свой актив записал Энтони Дэвис. Леброн Джеймс набрал 29 очков.

За «Бостон» 41 очко набрал Джейсон Тейтум, тем самым повторив свой личный рекорд. Ещё 20 очков в активе Джейлена Брауна.

Лейкерс» возглавляет турнирную таблица Западной конференции НБА с показателем 43 победы и 12 поражений. «Бостон» — третий на Востоке (39 - 16)

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, Харден и Уэстбрук набрали 72 очка на двоих.