«Хьюстон» обыграл «Юту» в НБА, Харден и Уэстбрук набрали 72 очка на двоих
- Reuters
Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 120:110 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 38 очков. Его партнёр по команде Рассел Уэстбрук набрал 34 очка.
В составе хозяев 31 очко в свой актив записал Донован Митчелл.
«Хьюстон» одержал третью победу подряд.
Ранее сообщалось, что «Атланта Хоукс» одолел «Майами Хит» в НБА, а Трей Янг набрал 50 очков.