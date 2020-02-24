Базаревич высказался о формате отбора на Евробаскет

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказал мнение о формате отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года.

«Формат отбора на Евробаскет — это лёгкое издевательство, в первую очередь над тренерами. Спасибо ЦСКА и «Зениту», отпустивших по игроку на второй матч. Спасибо клубам, которые дали нам возможность собрать этот состав», — приводит слова Базаревича РИА Новости.

Сборная России на своей площадке победила команду Северной Македонии со счетом 77:67. Это была вторая игра в рамках отбора на Евробаскет-2021. В первой подопечные Базаревича уступили итальянцам. Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, их соперником станет сборная Эстонии.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу начнёт отборочный турнир на ОИ-2020 матчем с Мексикой.