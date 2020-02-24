Президент IBU заявил, что такие спортсмены, как Логинов, нужны биатлону

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказал мнение о словах Александра Логинова, который допустил возможность завершения карьеры из-за постоянных нападок.
Президент IBU заявил, что такие спортсмены, как Логинов, нужны биатлону
  • Reuters

«Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону», — приводит слова Далина РИА Новости.

22 и 23 февраля в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее сообщалось, что депутат призвал СБР и спортивные власти отреагировать на ситуацию с Логиновым.

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