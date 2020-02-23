Свищёв призвал СБР и спортивные власти отреагировать на ситуацию с Логиновым

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв заявил, что Союзу биатлонистов России (СБР) и российским спортивным властям необходимо отреагировать на ситуацию с Александром Логиновым.
Свищёв призвал СБР и спортивные власти отреагировать на ситуацию с Логиновым
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В обязательном порядке необходимо реагировать. Надо, чтобы СБР и наши руководители спортивных ведомств оказали юридическую, а также моральную поддержку нашему спортсмену», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что если на российских спортсменов продолжатся подобные нападки и после  этого они начнут завершать свои карьеры, то те, кто этого добивается, войдут во вкус.

«А мы потеряем всех спортсменов. Расслабляться ни в коем случае нельзя», — добавил депутат.

Ранее он заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить