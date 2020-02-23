Свищёв призвал СБР и спортивные власти отреагировать на ситуацию с Логиновым

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв заявил, что Союзу биатлонистов России (СБР) и российским спортивным властям необходимо отреагировать на ситуацию с Александром Логиновым.

«В обязательном порядке необходимо реагировать. Надо, чтобы СБР и наши руководители спортивных ведомств оказали юридическую, а также моральную поддержку нашему спортсмену», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он отметил, что если на российских спортсменов продолжатся подобные нападки и после этого они начнут завершать свои карьеры, то те, кто этого добивается, войдут во вкус.

«А мы потеряем всех спортсменов. Расслабляться ни в коем случае нельзя», — добавил депутат.

Ранее он заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.