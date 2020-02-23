Свищёв призвал СБР и спортивные власти отреагировать на ситуацию с Логиновым
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«В обязательном порядке необходимо реагировать. Надо, чтобы СБР и наши руководители спортивных ведомств оказали юридическую, а также моральную поддержку нашему спортсмену», — приводит слова Свищёва ТАСС.
Он отметил, что если на российских спортсменов продолжатся подобные нападки и после этого они начнут завершать свои карьеры, то те, кто этого добивается, войдут во вкус.
«А мы потеряем всех спортсменов. Расслабляться ни в коем случае нельзя», — добавил депутат.
Ранее он заявил о необходимости введения спортивных атташе в посольствах России.