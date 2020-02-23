Хованцев: мы не увидели прогресса от Поршнева и Латыпова

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление мужской команды на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Хованцев: мы не увидели прогресса от Поршнева и Латыпова
  • РИА Новости

«Не знаю, насколько серьёзно Драчёв говорит о выполнении критериев. Весь тренерский штаб должен серьёзно ответить на все вопросы. Мы хотели получить скорость и рассчитывали на Поршнева, Латыпова. Но не увидели прогресса. Это серьёзный вопрос, нужно понять, в чём проблема. Или это система подготовки, то или проигрываем в качестве спортсменов, которые переходят из юниорского возраста. Рассматриваем ли вариант, что плохо тренируем? Такой вариант тоже имеет право на жизнь, однако в начале сезона Елисеев боролся за медали», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

На чемпионате мира — 2020 сборная России завоевала две медали. Золото и бронзу своей команде принёс Александр Логинов.

Ранее Норицын заявил, что по поводу увольнения Драчёв со ним не общался.

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