Норицын: по поводу увольнения Драчёв со мной не общался

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал заявление главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о том, что у него нет шансов продолжить работу с командой.

«Я прекрасно понимаю, сколько сложностей всяких. Но не буду акцентировать на этом внимание, не буду никогда выносить что-то. Я перед собой честным останусь. Да, есть ошибки, но не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает. В принципе, я знал об увольнении на протяжении всего чемпионата, ко мне подходят третьи лица и говорят: «Владимир Петрович Драчёв так говорит». По поводу увольнения он со мной точно не общался. Уже знаю, что со спортсменками сейчас, каково им. Мне, к примеру, их больше жалко. Я-то, наверное, всё это выдержу», — цитирует Норицына «Чемпионат».

Ранее Драчёв рассказал о ситуации вокруг Логинова, диалоге с IBU и отставке Норицына.