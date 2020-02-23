Норицын: по поводу увольнения Драчёв со мной не общался

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Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал заявление главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о том, что у него нет шансов продолжить работу с командой.
Норицын: по поводу увольнения Драчёв со мной не общался
  • РИА Новости

«Я прекрасно понимаю, сколько сложностей всяких. Но не буду акцентировать на этом внимание, не буду никогда выносить что-то. Я перед собой честным останусь. Да, есть ошибки, но не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает. В принципе, я знал об увольнении на протяжении всего чемпионата, ко мне подходят третьи лица и говорят: «Владимир Петрович Драчёв так говорит». По поводу увольнения он со мной точно не общался. Уже знаю, что со спортсменками сейчас, каково им. Мне, к примеру, их больше жалко. Я-то, наверное, всё это выдержу», — цитирует Норицына «Чемпионат».

Ранее Драчёв рассказал о ситуации вокруг Логинова, диалоге с IBU и отставке Норицына.

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