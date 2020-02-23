Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антерсельве
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Норвежец преодолел дистанцию в 15 км за 39:09,5, не допустив промахов на огневых рубежах. Второе место занял француз Кентен Фийон Майе. Третьим стал его соотечественник Эмильен Жаклен.
Лучший результат среди российских спортсменов продемонстрировал Никита Поршнев, занявший 26-е место.
Ранее сообщалось, что IBU отказал Драчёву в проведении пресс-конференции в официальном помещении на ЧМ.