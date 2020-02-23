Логинов: у меня не должно возникнуть проблем с системой ADAMS

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что, несмотря на изъятие средств связи во время обыска со стороны итальянской полиции, у него не должно возникнуть проблем с системой ADAMS, поскольку он заблаговременно внёс данные о своём дальнейшем местонахождении.

«Никто, естественно, эту проблему за меня решать не будет. Но я хорошо помню, что у меня всё заполнено достаточно чётко и заблаговременно: что я нахожусь в расположении российской команды, пока идёт чемпионат мира, потом неделю нахожусь дома и уже оттуда еду на этап Кубка мира в Нове-Место. Как только восстановлю сим-карту, постараюсь как можно быстрее зайти в систему и обновить информацию. Но проблем с этим возникнуть не должно», — заявил Логинов RT.

Российский биатлонист и его персональный тренер Александр Касперович подверглись обыскам со стороны итальянской полиции по подозрению в допинге. У спортсмена были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

Система ADAMS — это электронная база, в которую каждый спортсмен в индивидуальном порядке вносит информацию о своём местоположении для того, чтобы к нему могли прийти допинг-офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее Логинов заявил, что не будет пытаться вернуть изъятые итальянской полицией вещи.