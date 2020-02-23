Логинов заявил, что не будет пытаться вернуть изъятые итальянской полицией вещи

Российский биатлонист Александр Логинов, который подвергся обыскам со стороны итальянской полиции на чемпионате мира в Антерсельве, заявил, что хочет быстрее вернуться к семье, потому не станет добиваться возвращения изъятых у него вещей.

«Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически», — заявил Логинов RT.

22 февраля биатлонист и его личный тренер Александр Касперович подверглись обыскам со стороны итальянской прокуратуры. Россияне подозреваются местной прокуратурой в применении допинга. У Логинова были изъяты ноутбук и мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что материалы по делу биатлониста Логинова и его личного тренера находятся в прокуратуре Больцано.