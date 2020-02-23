Логинов заявил, что не будет пытаться вернуть изъятые итальянской полицией вещи
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«Сейчас уже не буду пытаться вернуть телефон и ноутбук. Для начала никто сейчас не даст мне ответ, как долго мои вещи будут находиться в полиции. Поэтому я хочу как можно быстрее уехать домой, к семье, и неделю отдохнуть — прежде всего психологически», — заявил Логинов RT.
22 февраля биатлонист и его личный тренер Александр Касперович подверглись обыскам со стороны итальянской прокуратуры. Россияне подозреваются местной прокуратурой в применении допинга. У Логинова были изъяты ноутбук и мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что материалы по делу биатлониста Логинова и его личного тренера находятся в прокуратуре Больцано.