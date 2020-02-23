Материалы по делу биатлониста Логинова и его личного тренера находятся в прокуратуре Больцано
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС. Обыск в номерах Логинова и его тренера был проведён 22 февраля. В настоящее время российский спортсмен выступает на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Следственные действия были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге. За употребление и распространение запрещённых препаратов в Италии предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее Логинов раскрыл детали ночного визита полиции.