Материалы по делу биатлониста Логинова и его личного тренера находятся в прокуратуре Больцано

Материалы следствия и вещи, изъятые у чемпиона мира по биатлону Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в результате обыска, находятся в прокуратуре итальянского города Больцано, которая и ведёт расследование.

Об этом сообщает ТАСС. Обыск в номерах Логинова и его тренера был проведён 22 февраля. В настоящее время российский спортсмен выступает на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

Следственные действия были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге. За употребление и распространение запрещённых препаратов в Италии предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Логинов раскрыл детали ночного визита полиции.