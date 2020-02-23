Логинов раскрыл детали ночного визита полиции

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Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о деталях ночного визита к нему итальянской полиции, а также заявил, что причиной отказа от участия в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в итальянской Антерсельве стал недостаток концентрации перед стартом.
Логинов раскрыл детали ночного визита полиции
  • РИА Новости

«В отель вместе с полицией приезжал консул. На часы я не смотрел. Было час или полвторого ночи. Всё было весьма дружелюбно. Но уже после эстафеты я понял, что с физикой всё хорошо, а концентрация на нуле. Потому и принял решение сняться», — заявил Логинов RT.

Утром 22 февраля в гостиничном номере россиянина были произведены обыски. Итальянская полиция искала у Логинова и его личного тренера Александра Касперовича свидетельства применения допинга. У спортсмена были изъяты телефон и ноутбук. 

Ранее сообщалось, что полиция дважды за ночь приходила к Логинову.

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