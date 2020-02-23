Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения от «Вегаса» в НХЛ

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«Флорида Пантерз» проиграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения от «Вегаса» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе «Голден Найтс» отличились Томаш Носек, Уильям Каррье, Макс Пасиоретти, Райлли Смит и Нейт Шмидт. У гостей шайбы забросили Майк Хоффманн, Алекси Саарела и россиянин Евгений Дадонов. Кроме того, на счету Дадонова результативная передача.

Для «Вегаса» эта победа стала пятой подряд.

Ранее «Каролина Харрикейнз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ с 42-летним вратарём-любителем в составе.

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