Два очка Дадонова не спасли «Флориду» от поражения от «Вегаса» в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
В составе «Голден Найтс» отличились Томаш Носек, Уильям Каррье, Макс Пасиоретти, Райлли Смит и Нейт Шмидт. У гостей шайбы забросили Майк Хоффманн, Алекси Саарела и россиянин Евгений Дадонов. Кроме того, на счету Дадонова результативная передача.
Для «Вегаса» эта победа стала пятой подряд.
Ранее «Каролина Харрикейнз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ с 42-летним вратарём-любителем в составе.