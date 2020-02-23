Панарин вышел на чистое шестое место по очкам за «Рейнджерс» в дебютном сезоне

Короткая ссылка
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое шестое место в истории клуба по количеству набранных очков в дебютном сезоне.
Панарин вышел на чистое шестое место по очкам за «Рейнджерс» в дебютном сезоне
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) россиянин сделал две результативные передачи. Он набрал 83 очка и по этому показателю обогнал Пьерра Лароша (81).

Рекордсменом клуба является Марк Мессье, который в дебютном сезоне в «Рейнджерс» смог набрать 107 очков. Второе место занимает Майк Роджерс (103), а тройку лучших замыкает Уэйн Гретцки (97).

Ранее сообщалось, что Панарин обогнал Конора Макдэвида в гонке бомбардиров в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить