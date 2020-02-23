Панарин вышел на чистое шестое место по очкам за «Рейнджерс» в дебютном сезоне

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое шестое место в истории клуба по количеству набранных очков в дебютном сезоне.

В матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) россиянин сделал две результативные передачи. Он набрал 83 очка и по этому показателю обогнал Пьерра Лароша (81).

Рекордсменом клуба является Марк Мессье, который в дебютном сезоне в «Рейнджерс» смог набрать 107 очков. Второе место занимает Майк Роджерс (103), а тройку лучших замыкает Уэйн Гретцки (97).

Ранее сообщалось, что Панарин обогнал Конора Макдэвида в гонке бомбардиров в НХЛ.