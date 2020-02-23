Кузнецов: у Овечкина есть все шансы стать первым номером в истории всего хоккея

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своим соотечественником и одноклубником Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кузнецов: у Овечкина есть все шансы стать первым номером в истории всего хоккея
  • Reuters

«Мы гордимся Александром. Как я всегда говорю, я вижу его каждый день, и ты не понимаешь, с кем играешь. У него есть все шансы стать первым номером в истории всего хоккея», — приводит слова Кузнецова журналист Washington Post Саманта Пэлл в своём Twitter.

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки.

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