Кузнецов: у Овечкина есть все шансы стать первым номером в истории всего хоккея

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал достижение своим соотечественником и одноклубником Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мы гордимся Александром. Как я всегда говорю, я вижу его каждый день, и ты не понимаешь, с кем играешь. У него есть все шансы стать первым номером в истории всего хоккея», — приводит слова Кузнецова журналист Washington Post Саманта Пэлл в своём Twitter.

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки.