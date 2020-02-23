Быков надеется, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал достижение форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным отметки в 700 шайб за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мои поздравления и наилучшие пожелания Овечкину! Он достиг очередного рекорда в НХЛ. Конечно, мы будем ждать от него следующих достижений. Надеюсь, что он доберётся до самого главного и побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Тогда мы будем радоваться ещё больше, это будет большой праздник», — приводит слова Быкова «Чемпионат».

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки.