«Лейпциг» разгромил «Шальке» в Бундеслиге
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Встреча, прошедшая в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Победу «Лейпцигу» принесли голы Марселя Забитцера, Тимо Вернера, Марцеля Хальстенберга, Анхелиньо и Эмиля Форсберга.
«Лейпциг» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» с 36 очками — шестой.
В других матчах игрового дня мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а «Фрайбург» проиграл «Фортуне» (0:2).
Ранее сообщалось, что гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вердер» в Бундеслиге.