Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вердер» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» взяла верх над бременским «Вердером» в матче 23-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Бремене и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе дортмундцев отличились Дан-Аксель Загаду и Эрлинг Холанд на 52-й и 66-й минутах.

Для «Вердера» это поражение стало пятым подряд в чемпионате Германии. Бременцы занимают 17-е место, имея в своём активе 17 очков. «Боруссия» располагается на третьей строчке с 45 очками.

Ранее дубль Роберта Левандовски помог «Баварии» победить «Падерборн» в Бундеслиге.