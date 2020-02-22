Гол Холанда помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вердер» в Бундеслиге
- Reuters
Встреча прошла в Бремене и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В составе дортмундцев отличились Дан-Аксель Загаду и Эрлинг Холанд на 52-й и 66-й минутах.
Для «Вердера» это поражение стало пятым подряд в чемпионате Германии. Бременцы занимают 17-е место, имея в своём активе 17 очков. «Боруссия» располагается на третьей строчке с 45 очками.
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