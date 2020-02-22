Логинов об обыске: изымать компьютер и телефон в 2020 году — этого я не понимаю

Российский биатлонист Александр Логинов высказал мнение об обыске, прошедшем в его номере во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.

«У меня нет оценки произошедшего. Без десяти шесть утра приходить и выдвигать какие-то голословные догадки… Проверяйте, ради бога, вплоть до колёсиков сумки, да без проблем. Но изымать компьютер и телефон в 2020 году — этого я не понимаю. Можете смотреть и проверять, но сейчас я не могу связаться ни с семьёй, ни с близкими, ни с родными», — рассказал Логинов после эстафетной гонки.

Утром в день гонки в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее в посольстве России в Италии сообщили первичные результаты обыска российских биатлонистов.