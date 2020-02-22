Логинов прошёл допинг-контроль после эстафеты на ЧМ по биатлону

Россиянин Александр Логинов был отправлен на допинг-контроль после эстафетной гонки 4 × 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

Об этом сообщает ТАСС.

Логинов выступил в составе сборной, пробежав четвёртый этап эстафеты, в которой российская команда заняла четвёртое место.

Утром в день гонки в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее в посольстве России в Италии сообщили первичные результаты обыска российских биатлонистов.