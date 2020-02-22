Логинов прошёл допинг-контроль после эстафеты на ЧМ по биатлону
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Об этом сообщает ТАСС.
Логинов выступил в составе сборной, пробежав четвёртый этап эстафеты, в которой российская команда заняла четвёртое место.
Утром в день гонки в номере Логинова и Евгения Гараничева, а также в апартаментах тренера Александра Касперовича были проведены обыски на предмет выявления улик, свидетельствующих о нарушении антидопинговых правил, что в Италии является уголовно наказуемым преступлением.
Ранее в посольстве России в Италии сообщили первичные результаты обыска российских биатлонистов.