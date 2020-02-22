Васильев: если Логинов закончит карьеру, то негодяи будут торжествовать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отреагировал на заявление Александра Логинова, который допустил завершение карьеры из-за постоянных нападок.

«Логинов — живой человек, ему присущи эмоции, как и любому. Сейчас нужно дождаться окончания чемпионата мира, успокоиться, проанализировать ситуацию. Не надо принимать никаких решений на эмоциях, это зло», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что сейчас все в команде стараются аккуратно успокоить Логинова.

«Если он сдастся, эти негодяи добьются своего. Они к этому и ведут. Если Логинов закончит карьеру, они будут торжествовать. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Думаю, всё будет нормально», — добавил олимпийский чемпион.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее сообщалось, что биатлонист Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок.