Биатлонист Логинов: я никогда не употреблял допинг

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что никогда не употреблял допинг и не знает, как шесть лет назад в его организме оказался эритропоэтин.

«Я никогда не употреблял, не употребляю и не собираюсь употреблять допинг. Я узнал, что это за препарат, только когда увидел письмо. Я не знал, что это такое. Мне это даже неинтересно. Как он попал в организм? Я не знаю. Я сожалею о том, что оказался в этой ситуации, но вины своей не признаю», — сказал Логинов в интервью «Матч ТВ».

Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году. После возвращения в его адрес часто следуют выпады со стороны зарубежных спортсменов в связи с его допинговым прошлым.

Ранее сообщалось, что Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок.