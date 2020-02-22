Биатлонист Логинов: я никогда не употреблял допинг
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«Я никогда не употреблял, не употребляю и не собираюсь употреблять допинг. Я узнал, что это за препарат, только когда увидел письмо. Я не знал, что это такое. Мне это даже неинтересно. Как он попал в организм? Я не знаю. Я сожалею о том, что оказался в этой ситуации, но вины своей не признаю», — сказал Логинов в интервью «Матч ТВ».
Логинов был дисквалифицирован IBU на три года в ноябре 2014-го за эритропоэтин и вернулся к соревновательной деятельности в 2017 году. После возвращения в его адрес часто следуют выпады со стороны зарубежных спортсменов в связи с его допинговым прошлым.
Ранее сообщалось, что Логинов задумался о завершении карьеры из-за нападок.