Чепиков считает, что обыски повлияли на результат мужской эстафеты на ЧМ

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Двукратный олимпийский чемпион и вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал ситуацию с обысками российских биатлонистов во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Чепиков считает, что обыски повлияли на результат мужской эстафеты на ЧМ
  • РИА Новости

«Конечно, это всё влияет, думаю, это повлияло бы на каждого, к кому полиция приходит в пять утра. Очень плохо, что такие ситуации возникают — причём непонятно откуда и в дни очень важных стартов, таких как чемпионат мира», — приводит слова Чепикова ТАСС.

Он отметил, что не понимает, причём Логинов к ситуации с аккредитацией его тренера Александра Касперовича.

«Логинов же не может нести за него ответственность», — добавил функционер.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Мужская сборная России заняла четвёртое место в эстафетной гонке на чемпионате мира.

Ранее Нуждов заявил, что Касперович не просил у СБР аккредитацию на ЧМ.

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