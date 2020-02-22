Нуждов заявил, что Касперович не просил у СБР аккредитацию на ЧМ

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, не обращался с просьбой аккредитовать его на чемпионат мира в Антерсельве.

«Разговаривал с Касперовичем только что, спросил напрямую: «Вы обращались за аккредитацией?» Он ответил, что ещё на сборе в Риднау перед чемпионатом мира спрашивал у старшего тренера сборной России Белозёрова, есть ли возможность получить аккредитацию», — цитирует Нуждова РИА Новости.

По его словам, Белозёров тогда ответил, что сборная может получить только 20 аккредитаций, и на этом разговор был закончен.

«Более Касперович ни к кому, ни за чем не обращался. В том числе за аккредитацией «гость СБР», которая, впрочем, ничего и не даёт. Это всё равно, что купить билет», — добавил Нуждов.

22 февраля появилась информация, что итальянская полиция проводит обыски у членов сборной России. В том числе обыскиваются номера биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Отмечается, что у Касперовича нашли украинскую аккредитацию. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что у специалиста не могли найти аккредитацию этой страны. Тем не менее позднее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев признал, что Касперович взял аккредитацию у члена украинской сборной.

Ранее Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ.