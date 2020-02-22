Норицын: виноват в том, что пошёл на поводу у Мироновой

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Старший тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын объяснил неудачное выступление Светланы Мироновой на чемпионате мира в Антерсельве.
Норицын: виноват в том, что пошёл на поводу у Мироновой
  • РИА Новости

«Я виноват в том, что в каком-то смысле пошёл на поводу у спортсменки: Света уверила меня в том, что по мере набора формы всегда худеет. А по факту у неё пропала мощность отталкивания, величина частоты сердечных сокращений уже не та, до которой она разгонялась в декабре, и пока эта мощность не восстановится, Мироновой будет очень тяжело», — прокомментировал Норицын RT подготовку спортсменки к ЧМ.

Также специалист объяснил, почему Миронова зашла на штрафной круг в женской эстафете.

«У Светы были в плане стрельбы довольно неровные гонки, а в эстафете она просто слишком быстро начала свой этап. Обычно она работает не по такой раскладке», — добавил тренер.

Ранее Норицын рассказал, что Миронова потеряла три килограмма из-за нервного состояния.

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